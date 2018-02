'Transformers 3' supera US$ 400 milhões em uma semana

LOS ANGELES - O terceiro filme da saga Transformers: O Lado Oculto da Lua, superou a barreira dos US$ 400 milhões de bilheteria mundial, proeza conquistada após seis dias de sua estreia, informou nesta terça-feira, 5, o site Box Office Mojo.

O filme de Michael Bay, protagonizado por Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Frances McDormand e John Malkovich, arrecadou nos Estados Unidos US$ 181,1 milhões desde a noite de terça-feira e espera-se que se transforme no primeiro filme do ano a alcançar os US$ 300 milhões só nos EUA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante esse tempo, o filme conseguiu bater a maior arrecadação do ano conquistada em um só dia no país: US$ 37,7 milhões na quarta-feira passada.

Além disso, O Lado Oculto da Lua conseguiu também os melhores números da história durante o fim de semana de feriado de 4 de julho, com US$ 97,4 milhões, acima do anterior recorde: de US$ 88 milhões de Homem-Aranha 2 (2004).

Em segundo lugar, mas longe da façanha de Transformers, Carros 2 arrecadou US$ 30,5 milhões, somando US$ 123 milhões desde sua estreia no país.

Em terceiro lugar está a comédia Professora Sem Classe, protagonizada por Cameron Diaz, com US$ 17,6 milhões, enquanto a quarta posição ficou para a estreia de Larry Crowne - O Amor Está de Volta, um filme dirigido, protagonizado, co-escrito e coproduzido por Tom Hanks, que conseguiu US$ 15,7 milhões.

A comédia Monte Carlo, com Selena Gómez, Leighton Meester e Katie Cassidy ficou em quinto lugar com US$ 8,7 milhões, enquanto a comédia romântica de Woody Allen, Meia-Noite em Paris, segue o sucesso com US$ 4,3 milhões, para um total acumulado de US$ 34,5 milhões, o quarto filme de maior sucesso nos EUA na carreira do cineasta nova-iorquino.