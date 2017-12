Trama de 'Caçadores de Emoção' é risível, mas a ação é adrenalina pura

No afã de provar, mais uma vez, a batida tese de que remakes nunca são melhores que os filmes originais, alguns críticos exageraram e promoveram a ‘clássico’ o longa Caçadores de Emoção, que Kathryn Bigelow realizou em 1991, com Keanu Reeves e Patrick Swayze. Kathryn, na época, estava se divorciando de James Cameron e parecia disposta a mostrar que mulheres na direção podem fazer filmes de pancadaria melhores que os dos homens. Com o mesmo espírito, ela virou a primeira mulher a ganhar o Oscar de direção em Hollywood - por Guerra ao Terror, em 2008.

O velho Caçadores de Emoção não era (é) clássico, mas virou cult. O remake é assinado pelo mesmo profissional responsável pela direção de fotografia. Ericson Core também é câmera no filme. A história não mudou muito e mostra como aspirante a agente do FBI infiltra-se numa gangue que está roubando bancos. No filme antigo, Reeves era o agente e Swayze, o criminoso que roubava para financiar a volta ao mundo do grupo, que perseguia a onda perfeita, sonho de todo surfista. A nova versão, a título de incrementar a trama, cria adendos desnecessários.

Como Bodhi, Edgar Ramirez faz o discípulo de um guru dos esportes radicais, que sempre defendeu a superação humana em práticas em terra, mar e ar. Utah (Luke Bracey) entra para o FBI para se purgar da morte do parceiro (cena inicial), pela qual se sente responsável. Os assaltantes viram caso de polícia internacional porque estão atingindo interesses dos EUA em todo o mundo. Começam dando uma de Robin Hood, roubando dos ricos para dar aos pobres, mas o enredo não vai muito por aí.

Como trama política - Edgar Ramirez e seus asseclas têm um patrocinador do Oriente Médio -, Caçadores de Emoção - Além do Limite chega a ser risível, mas, nesses 20 e poucos anos, a tecnologia aprimorou-se e hoje Hollywood conta com câmeras de última geração para filmar surfe, snowboarding e o que mais produtores e diretores quiserem. São cenas de tirar o fôlego, cheias de adrenalina e com direito a belas mulheres e animadas cenas de sexo. Para arriscar um palpite, os fãs de Velozes e Furiosos vão gostar, mas o 7 da série com Vin Diesel é muuuuiiiiito melhor.