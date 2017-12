Trailer do novo filme de Clint Eastwood é divulgado; assista

O trailer de Jersey Boys: Em Busca da Música, novo filme de Clint Eastwood, foi divulgado. O longa retrata a criação do grupo The Four Seasons, nos anos 1960. Liderado por Frankie Valli, a banda fez sucesso com músicas como Can't Take My Eyes Off You e Spend The Night In Love. A produção transporta para o cinema o musical que entrou em cartaz na Broadway em 2005 e venceu o prêmio Tony.

O ator John Lloyd Young, que interpretou Valli no palco, assume o mesmo papel no cinema. Erich Bergen atua como Bob Gaudio, autor dos maiores hits do grupo. O veterano Christopher Walken é o mafioso Gyp DeCarlo. O filme tem estreia prevista no Brasil para o dia 26 de junho.