Trailer de 'Vingadores: Guerra Infinita' supera 37 milhões de visualizações

O primeiro trailer de Vingadores: Guerra Infinita, divulgado nesta quarta-feira, recebeu mais de 37 milhões de visualizações em menos de nove horas na página oficial da Marvel Studios no Facebook.

O novo filme reunirá todos os super-heróis das adaptações cinematográficas da Marvel já lançadas até o momento e tem estreia prevista para 26 de abril de 2018.

O filme, dirigido pelos irmãos Joseph e Anthony Russo, é o início do fim do ambicioso projeto de filmes com tramas entrelaçadas do estúdio, que já havia mostrado um breve fragmento da obra em julho durante a feira D23.

Vingadores: Guerra Infinita será o terceiro filme da narrativa iniciada por The Avengers: Os Vingadores (2012) e Vingadores: Era de Ultron (2015), e que terá um quarto longa-metragem em 2019.

Os dois longas anteriores da franquia aparecem entre os dez filmes com maior sucesso de bilheteira da história em escala internacional, com arrecadações de US$ 1,520 bilhão e US$ 1,405 bilhão, respectivamente, de acordo com os dados do portal especializado "Box Office Mojo".