Trailer de Se Beber Não Case 2 é lançado na internet

A Warner Bros divulgou nesta sexta-feira, 25, o trailer do filme Se Beber Não Case 2 (The Hangover Part II), dirigido por Todd Phillips, com estreia prevista para 26 de maio nos EUA. A sequência de Se Beber Não Case, que arrecadou cerca de US$ 500 milhões no mundo todo, terá novamente no elenco Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis e Justin Bartha, além de Lian Neeson, que faz o papel de um tatuador, e Mike Tyson, como ele mesmo.

No filme, que está sendo gravado em Bangcoc, na Tailândia, o ex-presidente Bill Clinton faz uma participação no papel dele mesmo.

Se Beber Não Case conta a história de quatro amigos que precisam reconstituir os passos de uma despedida de solteiro em Las Vegas, à procura do noivo que se perdeu durante a festa,