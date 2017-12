Trailer de 'Os Mercenários 3' é divulgado

A Califórnia Filmes divulgou nesta sexta-feira, 4, o primeiro trailer de Os Mercenários 3. O longa reúne parte do elenco das duas primeiras sequências, entre eles Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham e Jet Li. Mel Gibson, Harrison Ford, Antonio Banderas e Wesley Snipes também estão no novo filme da franquia, previsto para estrear no Brasil em 22 de agosto.

Em Os Mercenários 3, o grupo liderado por Barney Ross (Stallone) enfrenta Conrad Stonebanks (Gibson), um traficante de armas que fundou o time de soldados com Barney e era considerado morto. Para detê-lo, novos membros são convocados. A direção é de Patrick Hughes (Busca Sangrenta).

A franquia obteve nas bilheterias US$ 185 milhões só nos Estados Unidos. O segundo filme da série, lançado em 2012, arrecadou R$ 8,4 milhões em seu fim de semana de estreia no Brasil.