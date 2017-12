Trailer de <i>Homem-Aranha 3</i> é divulgado na internet Primeiro foi o teaser trailer, divulgado em junho, a partir de hoje, os milhões de fãs de todo o mundo da versão cinematográfica de Homem-Aranha poderão assistir ao trailer do terceiro episódio da série. O filme tem estréia mundial prevista para 4 de maio. Assim como o primeiro e o segundo filmes da série, a direção é Sam Raimi, ou seja, garantia de aventura de tirar o fôlego na tela. A produção é baseada nas lendárias histórias em quadrinhos da Marvel Comics. Segundo informativo divulgado sobre o novo filme, o herói Peter Parker (Tobey Maguire) vive momentos de equilíbrio entre suas atribulações de Homem-Aranha e sua paixão por Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Mas, ao mesmo tempo, fica envaidecido demais com a fama junto ao público e negligencia as pessoas mais próximas dele. Os grandes embates do herói serão com os vilões Venom (Topher Grace) e Sandman (Thomas Haden Church). Está confirmada também a aparição de Duende Verde (Willem Dafoe). Tobey Maguire e Kirsten Dunst, que protagonizaram o segundo filme da série, lançado em 2004, estão novamente juntos neste Homem-Aranha 3. Homem Aranha 1 (2002) e Homem-Aranha 2 (2004) bateram recordes mundiais nas bilheterias, arrecadando, juntos, aproximadamente US$ 1,6 bilhões.