Trailer de 'Crepúsculo' revela bebê-vampiro a caminho

Foi divulgado na terça-feira o trailer de "A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1", e ele mostra que a heroína Bella Swan e seu amante vampiro Edward Cullen finalmente ficaram mais íntimos - mas só depois do casamento, é claro.

A prévia do quarto filme da série mostra o casamento dos até então castos Bella e Edward, sua sôfrega lua de mel e a difícil gestação de um bebê que é meio humano, meio vampiro. No YouTube, mais de 130 mil fãs já viram Edwards descrever a gravidez da esposa com a seguinte exclamação: "Isso está esmagando você de dentro para fora."

Lançada em 2008, a série virou um sucesso instantâneo, principalmente entre mulheres jovens e adolescentes. O enredo é baseado nos romances de Stephenie Meyer, com produção do estúdio independente Summit Entertainment. Os três primeiros filmes arrecadaram 790 milhões de dólares nas bilheterias dos EUA e Canadá, segundo a empresa Box Office Mojo.

A Summit decidiu dividir o último livro da série em dois filmes, sob a direção de Bill Condon. A primeira parte tem lançamento programado para 18 de novembro, e a segunda ficará para o ano que vem.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)