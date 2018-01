Trailer de 'Cinquenta Tons de Cinza' é lançado; veja

O trailer da adaptação para cinema do best-seller Cinquenta Tons de Cinza, de E.L. James, foi divulgado nesta quinta-feira, 24. Com direção de Sam Taylor-Johnson (O Garoto de Liverpool), o filme traz Jamie Dornan e Dakota Johnson como o casal de protagonistas Christian Grey e Anastasia Steele.

O trailer começa com Steele, que é jornalista, chegando à empresa do bilionário Grey para entrevistá-lo. Durante a conversa, ele tenta seduzi-la. Ambos começam a se relacionar e ele a apresenta ao mundo do sadomasoquismo. As atrizes Jennifer Ehle e Marcia Gay Harden também estão no elenco. O filme tem estreia prevista para 12 de fevereiro de 2015..