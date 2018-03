'Traídos Pelo Destino' desperdiça enredo e atores

O suspense dramático Traídos Pelo Destino chega ao circuito nacional nesta sexta-feira, 28, com uma história que toca em temas como culpa, laços familiares e armadilhas do destino. O elenco inclui Joaquin Phoenix (Os Donos da Noite) e Mark Ruffalo (Zodíaco). O longa-metragem é baseado no romance A Estrada da Reserva, de John Burnham Schwartz, e tem roteiro assinado pelo próprio escritor e pelo diretor Terry George, que também fez Hotel Ruanda, indicado a três Oscars em 2005. O filme começa com um acidente de carro. Dwight (Ruffalo) atropela e mata o pequeno Josh (Sean Curley), filho de Ethan (Phoenix) e Grace (Jennifer Connelly). Ele foge sem prestar socorro, porque está com pressa de levar seu filho (Eddie Alderson) para a ex-mulher (Mira Sorvino) no horário. A partir de então, o filme mostra paralelamente a história desses dois homens, um atormentado pela culpa, e o outro, pelo desejo de justiça. A vida dos dois mudou num segundo. Dwight, por mais problemático que possa ser, até então não era um criminoso. Ethan vê sua família se esvaindo aos poucos. A mulher não consegue lidar com a perda e se fecha em si mesma, dando pouca atenção à filha (Elle Fanning), que sente a falta do irmão e a omissão dos pais. Numa tentativa de se redimir num plano mais pessoal, Dwight quer se aproximar de seu filho problemático, com quem não tem muito contato. Numa reviravolta até certo ponto surpreendente, Ethan contrata os serviços da firma de advocacia de Dwight para investigar o acidente, já que não está satisfeito com o trabalho da polícia. Dwight se assusta ao se ver encurralado e tenta fingir que está trabalhando no caso, enquanto busca uma saída. Essas pequenas coincidências enfraquecem Traídos Pelo Destino, que em sua meia hora final já virou um filme de vingança. No livro, os três personagens são retratados em capítulos separados, o que resulta em profundidade emocional. Burnham Schwartz combina suspense com o arco dramático dessas pessoas, num romance que empolga e faz pensar. Já no filme, por mais talentosos que Phoenix, Ruffalo e Connelly sejam, todos parecem um tanto perdidos. O diretor George não se preocupa em trabalhar as imagens e, assim, o resultado mais parece um filme feito para televisão.