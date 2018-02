Trabalho de estréia de Helen Hunt na direção abrirá Palm Springs Por Gregg Kilday LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O primeiro longa-metragem dirigido pela atriz Helen Hunt terá estréia nos Estados Unidos na abertura do 19o Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, no dia 3 de janeiro. "Then She Found Me" gira em torno de uma professora nova-iorquina (a própria Helen Hunt) que passa por uma crise da meia-idade. O filme tem Bettle Midler, Colin Firth e Matthew Broderick no elenco e deve ser lançado no circuito comercial em maio através da distribuidora independente ThinkFilm. Conhecida sobretudo pela sitcom "Mad About You" e sua atuação premiada com o Oscar em "Melhor é Impossível", Helen Hunt co-escreveu o roteiro com Victor Levin e Alice Arlin, a partir de um romance de Elinor Lipman. Hunt não é a única atriz que está percorrendo o circuito dos festivais com um projeto de sua direção. "Welcome", de Kirsten Dunst, e "Green Porno", de Isabella Rossellini, estão entre os 83 curtas que serão exibidos no Festival de Cinema Sundance (17 a 27 de janeiro), em Park City, Utah.