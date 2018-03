'Toy Story 3' ganha Oscar de melhor filme de animação

"Toy Story 3" ganhou o Oscar de melhor filme de animação neste domingo, tornando-se o quarto lançamento da Pixar a vencer na categoria em quatro anos.

Num resultado nada surpreendente, o filme da série de enorme sucesso, que também disputa o Oscar de melhor filme ao final da cerimônia, derrotou outro favorito de Hollywood, "Como Treinar o Seu Dragão", e a co-produção britânico-francesa "O Mágico".

"Toy Story 3", o filme mais popular nas bilheterias do ano passado com arrecadação mundial de 1,1 bilhão de dólares, é o terceiro filme de uma série sobre um grupo de bonecos e brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão olhando.

A turma é comandada pelo valente astronauta Buzz Lightyear, dublado por Tim Allen, e o desconfiado caubói Woody, dublado por Tom Hanks. O novo filme, dirigido por Lee Unkrich, mostra o destino cruel dos brinquedos em uma creche. Barbie e Ken, ícones da fabricante de brinquedos Mattel, fizeram suas estréias na série.

A Pixar, uma unidade da Walt Disney, venceu nesta categoria no ano passado com "Up - Altas Aventuras"; em 2009, com "WALL-E"; e em 2008 com "Ratatouille."

O estúdio também ganhou em 2004 com "Procurando Nemo" e em 2005 com "Os Incríveis". O prêmio foi instituído em 2002, seis anos depois que o chefe da Pixar, John Lasseter, recebeu um Oscar especial pelo trabalho de sua equipe por "Toy Story", o primeiro filme da série.

(Reportagem de Dean Goodman)