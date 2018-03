Tour revela mágicas nos bastidores de Harry Potter

A visita guiada começa a ser oferecida no sábado, e os organizadores esperam que 5.000 visitantes passem por dia diante dos cenários, das maquetes e das estranhas criaturas dos filmes.

O passeio começa pelo famoso Grande Salão, com paredes de pedra falsa, piso de pedra verdadeira e mesas grafitadas, onde, na ficção, os alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogswarts se reuniam.

Também foi preservada a Sala Comum dos Gryffindor, o gabinete do professor Dumbledore, a cabana de Hagrid, a cozinha dos Weasleys e uma parte do Ministério da Magia.

A gigantesca aranha Aragog, uma versão robótica do hipogrifo Bicuço e manequins assustadoramente "vivos" dos atores permitem que o visitante veja de perto o minucioso trabalho envolvido em cada cena.

A aranha, por exemplo, era operada por cem técnicos; o lobisomem Greyback tinha pelos de cabra no rosto; e a loja de Ollivanders no Beco Diagonal continha 17 mil caixas com varas de condão rotuladas individualmente.

"Há simplesmente detalhes demais em tudo", disse Rupert Grint, que nos filmes interpreta Ron Weasley, o melhor amigo de Harry Potter.

"Fico feliz por não ter sido tudo guardado num depósito para pegar poeira e ser esquecido, porque é algo que realmente precisa ser celebrado", disse ele à Reuters, sentado na cozinha de Weasley.

A visita, que dura cerca de três horas, termina com uma caminhada pelo Beco Diagonal, que leva a um salão ocupado por uma enorme maquete do castelo de Hogwarts.

Seus pátios, torres e vigias foram filmados e ampliados com efeitos digitais, e mais de 2.500 luzes foram instaladas para simular lanternas e tochas no interior.

As primeiras críticas sobre a atração instalada nos Estúdios Leavesden, nos arredores de Londres, se dividiram. A principal reclamação foi quanto ao valor dos ingressos e outros gastos.

Adultos pagam 28 libras (cerca de 82 reais) e crianças, 21 libras (62 reais). Crianças menores de cinco anos não pagam.

"Preço à parte, a visita é obrigatória para os fãs de Potter, e um monumento permanente à equipe que criou a mais bem sucedida franquia cinematográfica da Grã-Bretanha", escreveu Anita Singh no jornal Telegraph.

(Reportagem de Mike Collett-White)