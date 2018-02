Tornatore deixa júri do Festival de Roma

O cineasta Giuseppe Tornatore renunciou nesta quarta, 15, à presidência do júri do Festival de Cinema de Roma. A justificativa do diretor é que a data do evento, previsto para ocorrer entre 28 de outubro e 5 de novembro, coincide com o período programado para a rodagem de seu novo filme.

A organização do festival informou que anunciará nos próximos dias o substituto de Tornatore. O cineasta, ganhador do Oscar por Cinema Paradiso, em 1989, também disse que abandonará o cargo de presidente de honra do Festival Europacinema, que ocorre entre 11 e 18 de outubro, em Viareggio, Irália. O mais novo filme de Tornatore, Baaria, foi apresentado no ano passado.