Tommy Lee Jones viverá herói de guerra em 'Emperor'

LOS ANGELES - O ator Tommy Lee Jones ( de MIB - Homens de Preto) viverá o general americano Douglas MacArthur em Emperor (Imperador, em tradução livre), um drama ambientado no Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial, informou nesta terça-feira a agência DDA PR.

Jones protagonizará o longa-metragem inspirado em fatos reais ao lado de Matthew Fox (Lost), que interpretará um especialista em assuntos japoneses sob o comando de MacArthur que terá que decidir se o imperador asiático Hirohito será julgado e enforcado como um criminoso de guerra.

"Tommy fornecerá força, inteligência e influência à versão do general Douglas MacArthur, um lendário herói americano", comentou o produtor do filme, Gary Foster.

Após a rendição japonesa que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, as tropas dos Estados Unidos ocuparam o território japonês com MacArthur como comandante supremo.

À difícil decisão que deverá ser tomada pelos personagens de Jones e Fox é preciso somar a odisseia deste último para encontrar um de seus amores de juventude, uma japonesa com a qual manteve uma relação quando ela visitou os EUA para um intercâmbio.

A produção do filme, que será dirigido por Peter Webber (Moça com Brinco de Pérola), deverá ter início no começo deste mês na Nova Zelândia e no Japão.

O próximo filme de Tommy Lee Jones, Homens de Preto 3, deve ser lançado em maio.