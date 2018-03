Tommy Lee Jones se une a Matt Damon em novo filme da saga Bourne

LOS ANGELES - O ator veterano Tommy Lee Jones, de 68 anos, se uniu ao elenco do novo filme da franquia de ação e espionagem Bourne, na qual Matt Damon voltará a dar vida ao personagem principal, Jason Bourne, informou nesta terça-feira o site da revista Variety.

Paul Greengrass será o diretor desta nova sequência na qual também aparecerão as atrizes Alicia Vikander e Julia Stiles, em um projeto que conta com um roteiro de Christopher Rouse, segundo a Variety, que acrescentou que Frank Marshall e Jeffrey Weiner serão os produtores desta continuação.

Jason Bourne, nas três primeiros filmes da saga, era um agente da CIA com amnésia que lutava para descobrir sua identidade enquanto era assediado por uma rede de espionagem.

Por enquanto, ainda são desconhecidos os detalhes da história do novo filme, mas fontes ligadas à produção garantiram para a Variety que Jones interpretará um diretor do alto escalão da CIA.

O elenco incluirá Edward Norton, Chris Cooper, Brian Cox e David Strathairn nos mesmos papéis que interpretaram em filmes anteriores da franquia.

Espera-se que as gravações comecem em meados de agosto para que o filme chegue às salas de cinema em julho de 2016.

Esta será a quarta ocasião em que Damon interpretará Jason Bourne após A Identidade Bourne (2002), A Supremacia Bourne (2004) e O Ultimato Bourne (2007), que arrecadaram cerca de US$ 1 bilhão no total.

Já em O Legado Bourne (2012), coube a Jeremy Renner interpretar o agente Aaron Cross, que passou pelo mesmo tipo de treinamento de Jason Bourne no programa conhecido como Treadstone e foi a saída escolhida pelos estúdios Universal Pictures para seguir com a saga sem Damon no papel principal.