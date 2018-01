Tom Hanks vai dirigir e contracenar com Julia Roberts

Duas das maiores estrelas de Hollywood, Tom Hanks e Julia Roberts, voltarão a contracenar na comédia Larry Crowne (sem título confirmado em português), três anos após protagonizarem Jogos do Poder (2007), informou hoje a imprensa americana.

Hanks, que venceu o Oscar de melhor ator por Philadelphia (1993) e Forrest Gump (1994), será também o diretor e roteirista do filme, que conta a história de um homem de meia-idade que se vê obrigado a buscar uma nova carreira profissional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este será o segundo trabalho de Hanks como diretor, após That Thing You Do! (1996), no qual fez um papel secundário.

Jogos do Poder teve cinco indicações ao Globo de Ouro, entre elas as de melhor ator e melhor atriz (Comédia) para Hanks e Roberts, e foi nomeado para concorrer a um dos prêmios da Academia - o de melhor ator coadjuvante, com Philip Seymour Hoffman