Tom Hanks confirma 'Toy Story 4'

O ator e produtor Tom Hanks disse na manhã desta segunda-feira, 27, em entrevista à rádio britânica BBC que os estúdios Pixar já estão produzindo um novo Toy Story.

Durante o programa, Hanks falava principalmente sobre seu novo filme, Larry Crowne, que será lançado nesta sexta-feira, 1, uma comédia com Julia Roberts. Quando perguntado sobre um possível lançamento de Toy Story 4 o ator respondeu "Eu acho que vai acontecer, já estamos trabalhando nisso agora". O ator dublou o personagem Woody nos filmes da série. A Pixar não confirmou a informação.

A franquia de Toy Story já teve três longas, os dois primeiros lançados nos anos 90. O terceiro filme da saga foi lançado em 2010, 11 anos depois do anterior, e quebrou o recorde de bilheteria de animação, com arrecadação de US$ 1,1 bilhão, venceu o Oscar deste ano na categoria e ainda concorreu como Melhor Filme na premiação.