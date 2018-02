Tom Cruise vem ao Brasil para divulgar 'Operação Valquíria'

O astro de Hollywood Tom Cruise virá ao Brasil para participar do lançamento de seu longa-metragem Operação Valquíria, segundo informação da a assessoria de imprensa do filme. No thriller sobre a 2.ª Guerra Mundial dirigido por Bryan Singer, Cruise interpreta o coronel Claus Von Staufffenberg, oficial do exército alemão que chefia operação secreta para assassinar o líder nazista Adolph Hitler. Trata-se de uma história verídica. Inicialmente o governo alemão proibiu as filmagens no local em Berlim onde a conspiração foi tramada e os conspiradores foram executados. Mas mudou de ideia após meses de discussões nacionais focadas em parte na religião de Tom Cruise, que é adepto da cientologia. Operação Valquíria estreia nos cinemas brasileiros em 13 de fevereiro.