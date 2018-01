Tom Cruise vai estrelar 'Missão Impossível 4 '

A Paramount Pictures anunciou que Tom Cruise vai estrelar um novo filme "Missão Impossível", com lançamento previsto para 2011 e produção do próprio Tom Cruise e de J.J. Abrams.

A última vez em que Cruise e Abrams trabalharam juntos foi em "Missão Impossível 3", de 2006, com Cruise no papel do agente Ethan Hunt, que combate vilões e salva o mundo das forças do mal.

Os dois primeiros "Missão Impossível" renderam 1 bilhão de dólares nas bilheterias globais. A bilheteria do terceiro filme ficou em 134 milhões de dólares nos EUA e foi vista como decepcionante por analistas do setor, apesar de o filme ter arrecadado outros 264 milhões de dólares no resto do mundo, comprovando o poder de atração internacional de Tom Cruise.

A imagem pública do ator tinha sido prejudicada no ano precedente por sua defesa acirrada da cientologia e por um incidente no qual ele pulou sobre o sofá da apresentadora de TV Oprah Winfrey para proclamar seu amor pela atriz Katie Holmes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de "Missão Impossível 3", a Paramount cortou seus laços de produção de filmes com Cruise, e desde então a produção do quarto filme da série estava em dúvida.

Mas na terça-feira a Paramount anunciou que Cruise e Abrams, que produziu o sucesso do ano passado "Star Trek", tiveram uma ideia original para um quarto filme e vão voltar a trabalhar juntos.

"Tom e J.J. são grandes talentos, e estamos empolgados por poder trabalhar com eles para relançar esta franquia legendária", disse em comunicado o presidente da Paramount Pictures, Brad Grey.

O roteiro será escrito por Josh Applebaum e Andre Nemec. Ainda não foi divulgado quem será o diretor.