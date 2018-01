Tom Cruise vai atuar em thriller sobre Adolf Hitler Tom Cruise vai estrelar um thriller ainda sem título baseado numa tentativa de assassinar Adolf Hitler no auge da 2.ª Guerra Mundial, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. O ator não pretendia atuar no projeto, que foi comprado na semana passada pela United Artists. Durante reuniões subsequentes, porém, o diretor do filme, Bryan Singer, ficou interessado na idéia de Tom Cruise representar uma figura central na história e lhe ofereceu o papel. Cruise assinou o contrato na terça-feira, 20. A produção, que deve começar a ser rodada no fim de junho, terá distribuição feita pela MGM. O roteiro foi escrito por Christopher McQuarrie e Nathan Alexander. Bryan Singer e McQuarrie já trabalharam juntos outra vez no thriller premiado com o Oscar Os Suspeitos. Os responsáveis pelo filme dizem que o projeto sobre Hitler não teve atrapalhar a produção por Singer de uma sequência de Superman - O Retorno, para a Warner Bros. Pictures, no início do próximo ano. O projeto é a segunda produção aprovada desde que Tom Cruise e sua parceira de produção Paula Wagner assumiram o controle da United Artists, no ano passado. O primeiro filme da empresa, Lions for Lambs, já se encontra em produção, dirigido por Robert Redford e estrelado por Redford, Meryl Streep e Tom Cruise. Lambs tem lançamento previsto para 9 de novembro.