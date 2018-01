Tom Cruise se machuca durante gravação de 'Missão Impossível'

Tom Cruise se machucou durante as gravações do filme Missão Impossível 6, em Londres, neste domingo, 13. As informações são do site TMZ. Ao fazer um salto entre dois prédios durante, o ator de 55 anos não conseguiu atingir a marca da cena e foi de encontro a uma parede. O norte-americano conseguiu subir ao topo do edifício, mas saiu mancando.

Posteriormente, ele retorna ao ponto de partida e é atendido pela equipe de segurança. A continuação de Missão Impossível está prevista para ser lançada em 2018.