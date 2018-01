Tom Cruise revela o nome do novo 'Missão Impossível'

O sexto filme da franquia Missão Impossível, que chega às telonas no dia 26 de julho, teve seu nome revelado pelo ator Tom Cruise em sua conta oficial no Instagram na manhã desta quinta-feira, 25: Missão Impossível - Efeito Fallout. Além do astro, o longa será protagonizado por Henry Cavill, Simon Pegg, Angela Bassett, Alec Baldwin, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Sean Harris e Rebecca Ferguson.

Get ready. #MissionImpossible Uma publicação compartilhada por Tom Cruise (@tomcruise) em 25 de Jan, 2018 às 5:00 PST

Tom Cruise interpreta o agente Ethan Hunt desde o primeiro filme da série. O ator também divulgou uma nova imagem do filme, na qual Ethan se segura em um helicóptero em pleno voo. O primeiro trailer de Missão: Impossível 6 ainda não tem data para estrear, mas deve ser lançado em breve.

Em agosto do ano passado, Tom Cruise se machucou ao gravar uma das cenas de ação do filme. O artista calculou mal o pulo e acabou batendo com força na lateral de um prédio. De acordo com a Paramount, o ator quebrou o tornozelo.

Tom Cruise sempre optou por fazer suas próprias cenas de ação, sem precisar de um dublê. Em 2015, durante as filmagens do quinto filme da franquia Missão Impossível, ele surpreendeu espectadores ao ser visto pendurado do lado de fora de um avião a 1.500 metros de altura.

