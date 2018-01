Tom Cruise quebra o tornozelo e filmagens de ‘Missão Impossível’ são interrompidas

LOS ANGELES - O ator Tom Cruise, conhecido por realizar muitas de suas cenas de ação, quebrou o tornozelo no set de “Missão Impossível 6”, forçando uma pausa nas filmagens enquanto se recupera, informou nesta quarta-feira a Paramount Pictures.

A Paramount informou que o filme continua programado para estrear em 27 de julho de 2018, apesar do contratempo.

Cruise, de 55 anos, foi visto em um vídeo publicado pelo site de notícias de celebridades TMZ tentando pular por entre os telhados de dois prédios e caindo com força contra uma parede durante filmagem em Londres no fim de semana. Ele foi visto posteriormente mancando fora do set.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Para assistir ao vídeo, clique aqui)

“Durante produção do filme ‘Missão Impossível’ mais recente, Tom Cruise quebrou seu tornozelo enquanto realizava uma acrobacia. A produção irá entrar em hiato enquanto Tom se recupera por completo”, informou a Paramount em comunicado. “Tom quer agradecer a todos vocês pela preocupação e apoio e está ansioso para compartilhar o filme com todos no próximo ano”.

A Paramount não informou por quanto tempo a produção será paralisada. A revista Variety relatou que as filmagens podem ser interrompidas por algo entre seis semanas a três meses enquanto Cruise se recupera. A Variety relatou que o ator também lesionou seu quadril.

“Missão Impossível – Nação Secreta”, no qual Cruise reviveu seu papel como o agente Ethan Hunt, faturou mundialmente mais de 680 milhões de dólares em bilheterias em 2015, de acordo com o rastreador de filmes BoxOfficeMojo.com. Cruise esculpiu uma carreira como um dos astros de ação de maior salário e mais antigos de Hollywood, em grande parte construída por sua reputação de realizar as próprias cenas de ação, incluindo se balançar em um arranha-céu em Dubai e se pendurar do lado de fora de um avião de carga que decolava.

“Eu simplesmente não durmo, eu simplesmente sigo em frente”, disse Cruise à Reuters em 2015 durante evento do filme “Missão Impossível – Nação Secreta”.

O diretor de “Missão Impossível 6”, Christopher McQuarrie, disse à revista britânica Empire em entrevista publicada nesta quarta-feira que Cruise está de “muito bom humor” após a lesão.

McQuarrie disse que Cruise estava realizando uma acrobacia durante diversas tomadas, nas quais tinha que atingir com força a parede de um prédio, subir ao telhado e cair de joelhos. Em sua quarta tentativa, McQuarrie disse que Cruise “atingiu o prédio em um ângulo levemente diferente” e quebrou o tornozelo direito.

“Ele sempre deveria bater na lateral do prédio. Isto é o que dá energia à cena de ação”, disse o diretor. “Ele sabia no momento em que atingiu o prédio que seu tornozelo estava quebrado”.

McQuarrie afirmou não saber quanto tempo o hiato irá durar, mas que ainda há sete ou oito semanas restantes de filmagens.

Não estava imediatamente claro se os atrasos em “Missão Impossível 6” também podem acarretar em problemas para filmar a aguardada sequência de sucesso de Tom Cruise de 1986 “Top Gun – Ases Indomáveis”, também da Paramount.

“Top Gun: Maverick” está programado para estrear em julho de 2019.