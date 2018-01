Tom Cruise promete 'brutalidade única' na sequência de Jack Reacher; veja o trailer

NOVA ORLEANS - Tom Cruise protagoniza o ofendido ex-militar dos Estados Unidos na sequência Jack Reacher: Sem Retorno, prometendo um nível único de brutalidade no novo filme baseado nos livros de Lee Childs.

Desta vez, Reacher descobre a conspiração que levou sua antiga colega, a major Susan Turner, a ser acusada de espionagem. Reacher trabalha para livrar seu nome.

"Tem muito humor e também tem um nível único de brutalidade que esse personagem traz", disse Cruise na estreia do filme no domingo em Nova Orleans, onde foi gravado. "É parte de quem ele é."

O filme foi dirigido por Edward Zwick, que trabalhou com Cruise no filme de 2003 O Último Samurai. Cobie Smulders, a atriz de How I Met Your Mother, interpreta Turner.