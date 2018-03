Tom Cruise filma 'Missão Impossível' em Abu Dhabi

A Comissão de Filmes de Abu Dhabi revelou que o astro americano Tom Cruise está nos Emirados Árabes para gravar a nova entrega da saga Missão Impossível, chamada Fallout.

O órgão publicou no Instagram uma imagem do ator com uniforme de piloto, diante de um avião militar, ao lado de dois homens e seis mulheres.

Em comunicado, a comissão informou hoje que o diretor do sexto filme de Missão Impossível, Christopher McQuarrie, usou na produção um avião das Força Aérea dos Emirados Árabes, que "prestou apoio ao filme", sem dar mais detalhes. Já a Autoridade Audiovisual de Abu Dhabi deu as boas-vindas a Cruise e a toda equipe, e afirmou que esta é a quinta grande produção de Hollywood no país "graças aos esforços" dos governantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Comissão de Filmes de Abu Dhabi oferece ao produtor internacional apoio logístico, cenários, profissionais e cobre 30% das despesas dos envolvidos no país.

As fontes oficiais não especificaram onde nem quando as gravações aconteceram, mas o jornal local "The National" afirmou elas ainda estão sendo feitas e devem terminar nos próximos dias. A previsão é de que o filme seja lançado no meio deste ano, apesar de uma lesão sofrida pelo protagonista enquanto a equipe estava em Londres.