Tom Cruise fica em último em lista de "melhor amigo" Tom Cruise ficou em último lugar em uma pesquisa feita na Grã-Bretanha que tinha o objetivo de descobrir qual a celebridade as pessoas mais gostariam de ter como melhor amigo. Jack Black, astro de "King Kong" e "Super Nacho" ficou em primeiro lugar na lista compilada pela Yahoo! Entertainment. A segunda posição ficou com Johnny Depp, o Jack Sparrow da série "Piratas do Caribe", seguido por Will Smith e Samuel L Jackson. Brad Pitt, Orlando Bloom e Mel Gibson dividiram o quinto lugar, embora a pesquisa tenha sido feita antes de Gibson ter sido pego dirigindo embriagado e ter feito comentários anti-semitas. Um total de 2.373 pessoas foram consultadas, na Grã-Bretanha, sobre 11 atores. Tom Cruise ficou em último lugar, com apenas 3% dos votos. Em junho, porém, a revista "Forbes" colocou o ator no topo da sua lista das celebridades mais poderosas do mundo.