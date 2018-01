Tom Cruise é o segundo no comando da Cientologia, diz biógrafo

O ator americano Tom Cruise se tornou o segundo no comando da Igreja da Cientologia, segundo uma nova biografia não autorizada escrita por Andrew Morton. O escritor apresenta uma visão inquietante da estreita relação de Cruise com a religião. Ele sugere que a Cientologia chega a determinar as diretrizes da vida do ator. Segundo Morton, o astro de Hollywood, de 45 anos, chegou ao extremo de condicionar suas opções profissionais e românticas à orientação da organização. Em troca, a igreja, fundada pelo escritor de ficção científica L.Ron Hubbard, confia tanto em Cruise que ele se tornou o segundo nome em importância, atrás do seu líder, David Miscavige. Morton, autor de biografias da princesa Diana e do casal David e Victoria Beckham, afirma que Miscavige e Cruise mantêm uma relação muito estreita. O livro, intitulado "An Unauthorised Biography", será lançado nos Estados Unidos dia 15 de janeiro. O advogado de Cruise, Bert Fields, segundo o jornal "Mail On Sunday", disse que o ator sabe da publicação "e que nela há uma série de mentiras sobre ele". "É um livro chato e pouco documentado, feito por um homem que nunca falou com ninguém próximo a Tom Cruise", disse Fields.