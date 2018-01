Tom Cruise e Katie Holmes vão se casar na Itália O casal mais famoso de Hollywood finalmente marcou a data do casamento. Tom Cruise e Katie Holmes vão se casar na Itália em 18 de novembro, confirmou nesta terça-feira à Associated Press o representante de Cruise Arnold Robinson. Katie vai usar um vestido do estilista Giorgio Armani, informou o porta-voz. A data foi confirmada pela revista Us Weekly em seu site na Internet. Katie, de 27 anos, e Cruise, de 44, ficaram noivos em julho de 2005 e tiveram uma filha, Suri, nasceu em 18 de abril. A menina foi apresentada ao público em reportagem de capa da revista Vanity Fair, no mês passado, nos braços do casal. Cruise e Katie foram fotografados juntos pela primeira vez em Roma, em abril de 2005. Dois meses depois, o astro de Missão Impossível anunciou que tinha feito uma proposta de casamento a Katie em Paris, no alto da Torre Eiffel. Katie, protagonista da série de televisão Dawson´s Creek e estrela de Batman Begins, esteve comprometida antes com o ator Chris Klein. Cruise, por sua vez, foi cassado com Mimi Rogers e com Nicole Kidman, e também manteve um relacionamento com a atriz espanhola Penélope Cruz.