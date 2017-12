Tom Cruise e Katie Holmes vão se casar em castelo italiano Os atores americanos Tom Cruise e Katie Holmes celebrarão seu anunciado casamento no Castelo Odelaschi, situado às margens do lago da cidade de Bracciano, na Itália, revelou nesta terça-feira o jornal Il Messaggero. A comemoração vai se estender por três dias, e começará com uma grande festa de boas-vindas, em 16 de novembro. No dia 17, será realizada uma cerimônia católica, e no dia 18 será celebrada uma cerimônia na Igreja da Cientologia, à qual pertence o ator americano. Desde que o representante de Cruise, Arnold Robinson, anunciou que os noivos se casariam em 18 de novembro, na Itália, a imprensa vinha especulando o local onde seria realizado o evento. Segundo o Il Messaggero, os atores descartaram a Villa Feltrinelli, o espetacular palácio às margens do lago de Garda (norte do país), cenário de dezenas de filmes como os últimos episódios da saga de Guerra nas Estrelas. O Castelo Odelaschi, propriedade de uma famosa família nobre italiana, foi escolhido como o ambiente ideal para que o casal tenha um casamento verdadeiramente principesco. Além disso, o local garante total privacidade aos noivos, por ser uma verdadeira fortaleza, rodeada de jardins. O casamento, segundo a imprensa, será "completamente à italiana", com um banquete com pratos tipicamente locais e vinhos nacionais, e os noivos vestindo trajes desenhados por Giorgio Armani . Tom Cruise, de 44 anos, e Katie Holmes, de 27 anos, estão noivos desde setembro de 2005. O casal teve sua primeira filha, Suri, em 18 de abril de 2006. O ator havia se casado anteriormente com as atrizes Mimi Rogers e Nicole Kidman. Antes de se envolver com Katie, Cruise namorou a atriz espanhola Penélope Cruz e foi casado com a também atriz Nicole Kidman, com quem tem dois filhos adotivos, Isabella e Connor.