Tom Cruise e Katie Holmes ensaiam casamento Tom Cruise e Katie Holmes estão realizando ensaios para o casamento, que acontece no dia 18, para que tudo saia perfeito. O casal de atores vai celebrar a união no Castelo Odelaschi, situado às margens do lago da cidade de Bracciano, na Itália, usando roupas desenhadas por Giorgio Armani. A atriz vai usar um vestido longo em tom prateado que tende ao azul, levemente decotado com alguns detalhes de pequenos cristais Swaroviski. Já Cruise optou por um terno escuro de seda desenhado sob medida. O ator de Missão impossível usará uma camisa lavanda e uma gravata escura rajada. A comemoração vai se estender por três dias, e começará com uma grande festa de boas-vindas, em 16 de novembro. No dia 17, será realizada uma cerimônia católica, e no dia 18 será celebrada uma cerimônia na Igreja da Cientologia, à qual pertence o ator americano. Desde que o representante de Cruise, Arnold Robinson, anunciou que os noivos se casariam em 18 de novembro, na Itália, a imprensa vinha especulando o local onde seria realizado o evento. Segundo o jornal Il Messaggero, os atores descartaram a Villa Feltrinelli, o espetacular palácio às margens do lago de Garda (norte do país), cenário de dezenas de filmes como os últimos episódios da saga de Guerra nas Estrelas. O Castelo Odelaschi, propriedade de uma famosa família nobre italiana, foi escolhido como o ambiente ideal para que o casal tenha um casamento verdadeiramente principesco. Além disso, o local garante total privacidade aos noivos, por ser uma verdadeira fortaleza, rodeada de jardins. O casamento, segundo a imprensa, será "completamente à italiana", com um banquete com pratos tipicamente locais e vinhos nacionais. Tom Cruise, de 44 anos, e Katie Holmes, de 27 anos, estão noivos desde setembro de 2005. O casal teve sua primeira filha, Suri, em 18 de abril de 2006. O ator havia se casado anteriormente com as atrizes Mimi Rogers e Nicole Kidman. Antes de se envolver com Katie, Cruise namorou a atriz espanhola Penélope Cruz e foi casado com a também atriz Nicole Kidman, com quem tem dois filhos adotivos, Isabella e Connor.