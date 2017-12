Tom Cruise e Katie Holmes defendem bombeiros de NY Tom Cruise e Katie Holmes participaram de um jantar beneficente da polícia, dos bombeiros e paramédicos de Nova York que responderam aos ataques terroristas do 11 de setembro. O casal de Hollywood viajou a Manhattan na quinta-feira, 19, para arrecadar dinheiro para o Projeto de Desintoxicação de Trabalhadores de Resgate de Nova York, um programa que o ator ajudou a fundar em 2002. Baseado nos princípios desenvolvidos pelo fundador da Cientologia, L. Ron Hubbard, o programa oferece tratamento gratuito a trabalhadores da emergência que padecem de dificuldades respiratórias e outros problemas de saúde derivados da exposição a toxinas na região dos atentados de 11 de setembro de 2001. "Quase seis anos depois muitos continuam pagando um preço alto pelo serviço heróico no Centro Mundial do Comércio. Isto é uma grande injustiça, disse Cruise, de 44 anos, em um comunicado enviado à Associated Press. "Este projeto tem demonstrado que a recuperação não só é possível, mas um fato irrefutável". Desde sua criação, o programa atendeu 785 trabalhadores, disse o diretor Jim Woodworth. Todos recebem vitaminas e assessoria nutricional e participam de sessões diárias de exercício e sauna, durante 30 dias. "Não estaríamos aqui se não fosse por Tom", disse Patrick Bahnken, presidente do sindicato de trabalhadores de emergência e paramédicos del Departamento de Bombeiros de Nova York. Segundo as autoridades da cidade de Nova York, cerca de 400 mil pessoas estiveram expostas ao pó e 71 mil se inscreveram no programa de monitoramento da saúde a longo prazo. Muitos especialistas acreditam que milhares ainda estão doentes anos depois de trabalhar na região do desastre.