Tom Cruise e Katie Holmes compram mansão na Grã-Bretanha Os atores recém-casados Tom Cruise e Kate Holmes compraram uma mansão de US$ 5 milhões perto da sede da Igreja da Cientologia na Grã-Bretanha, informaram nesta quinta-feira fontes locais. Cruise, 44 anos, e seguidor da seita religiosa, comprou a mansão de seis habitações em Dormans Park, no condado de West Sussex, próxima à sede central da Igreja da Cientologia na Inglaterra, em East Grinstead. Cruise e Katie decidiram adquirir a propriedade após visitar a igreja no mês passado. Os trabalhos de reforma para a residência teriam desagradado os vizinhos, pois antigas árvores foram derrubadas. O casal, atualmente em lua-de-mel nas Ilhas Malvinas, após seu recente casamento na Itália, conta com propriedades em Beverly Hills, Los Angeles e em Telluride, no estado americano de Colorado. Os atores têm uma filha, Suri, que nasceu em maio, em Los Angeles. A menina é a primeira filha de Katie e a primeira biológica de Cruise, que tem outros dois filhos, Isabella e Connor, adotados junto com a ex-mulher Nicole Kidman.