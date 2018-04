Tom Cruise e Katie Holmes chegam à Austrália para rodar filme

O casal de atores americanos Tom Cruise e Katie Holmes chegou à cidade australiana de Melbourne para rodar um thriller que tem roteiro do mexicano Guillermo del Toro.

O casal está hospedado em no luxuoso hotel Crown Towers, que pertence ao multimilionário australiano James Packer, que também faz parte da Igreja da Cientologia, assim como o astro americano.

O hotel será o lar dos atores pelos próximos três meses, período em que será rodado o suspense Don't Be Afraid of the Dark", refilmagem do clássico para a televisão Criaturas da Noite, de 1973.

O casal chegou nesta terça-feira em seu jato particular à Austrália para as filmagens de Don't Be Afraid of the Dark, filme que marcará o retorno de Katie ao gênero terror.

O suspense, que será rodado nos píeres de Melbourne, conta a história de uma jovem que vai viver com seu pai e a namorada, e descobre que eles dividem sua casa com criaturas diabólicas.