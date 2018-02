Tom Cruise e Emily Blunt farão três países em um dia para divulgar filme

Correndo contra o tempo, os atores Tom Cruise e Emily Blunt passarão por três países em um dia para divulgar seu mais novo filme, No Limite do Amanhã, no próximo dia 28 de maio. O desafio começará às 7h da manhã num tapete vermelho em Londres, onde o filme será projetado às 9h .

Logo na sequência, eles seguirão para Paris para encontrar os fãs às 14h e aguardar a exibição do filme às 16h. A próxima e última parada será do outro lado do Atlântico, em Nova York. A premiere começará às 22h e, a exibição, às 23h59.

Londres e Paris são dois dos cenários em que se passa o filme de Doug Liman (de A Identidade Bourne), que conta a história de como o comandante William Cage (Cruise) enfrenta uma invasão alienígena e morre a poucos minutos do começo da batalha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda assim, Cage se vê preso num lapso temporal que faz com que, ao morrer, volte à vida e continue a lutar repetidamenta. Assim, a cada vez que morre, volta mais hábil e capaz de vencer em definitivo os invasores, ao lado da agente especial Rita Vrataski (Blunt).

O filme é inspirado no livro All You Need is Kill, de Hiroshi Sakuraza, e conta com a ajuda de outros atores como Bill Paxton e Brendan Gleeson. O longa está previsto para estrear no Brasil no dia 29 de maio.