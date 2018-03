Tom Cruise é confirmado no elenco de 'Rock of Ages'

Tom Cruise logo começará a fazer parte do elenco de Rock of Ages, um filme que fará uma adaptação de um musical da Broadway com canções famosas de rock dos anos 70 e 80.

De acordo com o site NME, o ator fará Stacee Jaxx, um agente de música cujos dias de glória passaram, na versão para o cinema. As músicas da performance de Cruise irão incluir Wanted Dead or Alive, de Bon Jovi, e Renegade, de Styx.

"Nós o veremos atuando envolvido com o melhor rock´n roll", diz o diretor Adam Shankman, que também foi responsável por Hairspray. "Ele se colocou no papel como nenhum outro ator. É muito intenso".

Anne Hathaway pode estar na disputa para interpretar Sherrie, que faz um dueto de I Want to Know What Love Is, de Foreigner, com o personagem de Cruise. Outros atores que podem participar da adaptação, que tem as filmagens marcadas para começar em maio, incluem Russell Brand, Taylor Swift e Alec Baldwin.