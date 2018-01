Tom Cruise e Ben Stiller, juntos em novo filme Tom Cruise e Ben Stiller estão se juntando para o filme Hardy Men, comédia de ação baseada na saga dos detetives adolescentes conhecida como Hardy Boys, de acordo com a revista Hollywood Reporter. O filme mostra dois irmãos Hardy Boys (meninos durões), Frank e Joe Hardy, crescidos, que não se falam há anos. Eles são então forçados a deixar de lado a rivalidade quando voltam a se reunir para resolver um mistério. Shawn Levy está programado para a dirigir o filme da 20th Century Fox, que espera começar a filmar em 2008. O projeto está sendo escrito. Stiller e Levy são estrelas da Fox graças à colaboração no sucesso Uma Noite no Museu, que até agora arrecadou US$ 460 milhões no mundo. The Hardy Boys foi uma série de livros iniciada em 1927 e escrita por diversas pessoas sob o nome de Franklin W. Dixon. Frank e Joe Hardy são o centro das histórias como detetives amadores que ajudam o pai, detetive particular, a resolver crimes. A série original, que durou até 1979, teve 58 livros, muitos deles atualizados durante o período. Também foram produzidos outros livros sobre a série, novelas e histórias em quadrinhos. Os irmãos também apareceram na TV. Tim Considine e Tommy Kirk representaram a dupla em episódios do Clube do Mickey em 1956 e 1957. Parker Stevenson and Shaun Cassidy receberam os papéis da série da ABC The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, de 1977 a 1979. Cruise e Stiller já trabalharam juntos em uma paródia de Missão Impossível 2 para o MTV Movie Awards.