Tom Cruise diz que odeia Hitler e que sempre quis matá-lo

O ator americano Tom Cruise confessou neste domingo, 18, em Seul que está muito satisfeito com seu papel no filme "Operação Valquíria", dado o ódio que sente por Adolf Hitler. "Sempre quis matar Hitler", afirmou o ator, de 47 anos, em uma entrevista coletiva por ocasião do longa, no qual interpreta um coronel alemão que planeja o assassinato do ditador nazista. "Quando era pequeno, me perguntava por que ninguém tinha decidido matá-lo", afirmou Cruise, que foi recebido por uma multidão em Seul, segundo a agência sul-coreana "Yonhap". Na entrevista, o ator disse que a história de "Operação Valquíria" o fascina e que chegou a admirar o personagem que interpreta. "Embora se passe durante a Segunda Guerra Mundial, a história não tem idade. Foi uma experiência maravilhosa que não esquecerei", declarou o marido de Katie Holmes durante a apresentação de seu filme na Coreia do Sul.