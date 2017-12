Tom Cruise diz que dorme 3 horas por dia e não tem e-mail

O ator americano Tom Cruise afirma que só dorme três horas por dia, não possui iPhone ou e-mail e também não carrega porta-moedas ou dinheiro contado. "Só durmo três horas por noite, há meses. Quando trabalho sem parar, quase não preciso dormir", disse o astro em entrevista publicada nesta quarta-feira, 7, pelo tablóide alemão "Bild" por ocasião do término da filmagem do longa Valkyrie (Valquíria) em Berlim, produzido por ele. "Terminamos a filmagem. Sou o chefe de mil pessoas. Tenho empresas, projetos e a nossa filha Suri. Esta é a melhor fase da minha vida. Sou um privilegiado, mas também muito humilde. Não esqueço de onde vim", afirmou Tom Cruise. O ator ressalta que os três meses que passou em Berlim para filmar a história do Conde Von Stauffenberg, o militar alemão que tentou matar Hitler, fizeram com que se apaixonasse pela capital alemã: "Esta cidade é História ao vivo". "Amo a Alemanha. Em três meses, Berlim se tornou minha segunda casa. Através de Stauffenberg, procurei conhecer o espírito alemão", disse o galã, que não fala alemão, mas diz que "entende" a língua. Sobre seu relacionamento com sua esposa, a atriz Katie Holmes, o astro disse que ela "ainda" não está grávida. "Desfrutamos do que temos agora, mas desejamos muitas outras crianças", acrescentou. O ator afirma ser absolutamente normal e usar calças jeans, meias, camisa e cinto. "Normalmente vou ao cabeleireiro do set de filmagem. Mas não tenho iPhone, e-mail, relógio de pulso, jóias ou porta-moedas", disse. "Quero apenas estar com meus filhos e rodar filmes. Quando criança, sonhava com o cinema. Sou um sortudo", disse.