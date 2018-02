Tom Cruise deve visitar pontos turísticos do Rio

É grande a expectativa no hotel Copacabana Palace no Rio pela chegada do ator Tom Cruise, que virá à cidade para divulgar seu novo filme, Operação Valquíria. Ele deve chegar nesta sexta, 30, na companhia da mulher, a atriz Katie Holmes, e a filha do casal, Suri. Cruise só tem agenda oficial na terça-feira, quando dará uma entrevista coletiva a jornalistas sobre o filme e participará de uma pré-estreia para convidados. No entanto, ele quis vir antes para aproveitar alguns dias de folga. Ele está vindo de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, em um voo fretado. Antes do cinema, conspiração contra Hitler sai em livros A maratona de divulgação do filme já passou pela Coréia, e pelas principais capitais européias. No Brasil estará apenas no Rio, depois segue para o México. A família ficará em uma suíte no sexto andar do Copacabana Palace, a mesma ocupada em dezembro pela cantora Madonna. Segundo a FOX, distribuidora do filme e responsável pela vinda do ator, ele não fez nenhum pedido excêntrico. A FOX não informa qual será o itinerário de Cruise e sua família. Especula-se que ele visitará pontos turísticos do Rio, como o Pão de Açúcar e o Corcovado, e ainda poderá ir a um ensaio de escola de samba.