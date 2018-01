Tom Cruise confirma que vai estrelar sequência de 'Top Gun'

Tom Cruise confirmou que estará na sequência do clássico Top Gun. Em entrevista ao programa australiano Sunrise, o ator deu detalhes sobre a continuação do filme. "É verdade. As gravações começam, provavelmente, no começo do ano que vem", afirmou ele.

A sequência do longa tem sido especulada desde 2010, mas só agora, entretanto, Cruise falou abertamente sobre o assunto. "Bom, você é a primeira pessoa que me pergunta isso e só agora estou falando alguma coisa", complementou.

No ano passado, um dos produtores de Top Gun, Jerry Bruckheimer, já havia revelado que ele e Tom Cruise haviam conversado sobre a continuação do longa. "Estive em Orlando na semana passada para ver meu velho amigo Tom Cruise e falar um pouquinho sobre Top Gun 2", disse ele em sua conta oficial no Twitter.