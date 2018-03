Tobey Maguire vai produzir ficção científica 'Afterburn'

Tobey Maguire vai se reunir com o produtor de Velozes e Furiosos para levar uma nova história em quadrinhos aos cinemas. Afterburn é uma aventura de ficção científica ambientada numa terra pós-apocalíptica e que gira em torno de um grupo de caçadores de tesouros que roubam objetos como a Mona Lisa, a pedra de Rosetta e as jóias da coroa da Inglaterra. Ao mesmo tempo, enfrentam caçadores rivais, mutantes e piratas. O primeiro número da história em quadrinhos chegará às bancas em janeiro de 2009, pela editora canadense iniciante Red 5 Comics. Afterburn é escrita pelos fundadores da empresa, Scott Chitwood e Paul Ens, e desenhada por Wayne Nichols. Tobey Maguire e Neal Moritz vão produzir a versão cinematográfica da história, para a qual ainda não foi escolhido roteirista. Maguire, que também está produzindo uma adaptação do clássico de anime Robotech, tem uma ponta em Tropic Thunder, comédia de Ben Stiller prevista para chegar aos cinemas em 15 de agosto. Moritz está desenvolvendo o quarto Velozes e Furiosos, que terá Vin Diesel e Paul Walker, astros do primeiro filme da franquia.