Tobey Maguire, que interpreta o Homem-Aranha, é pai O ator Tobey Maguire que interpreta o Homem-Aranha no cinema e sua noiva, a desiner de jóias Jennifer Meyer, tiveram uma filha em 10 de novembro, em Los Angeles, segundo a revista People. Jennifer é filha do presidente da Universal Studios, Ron Meyer. "Eu só posso dizer que é realmente o melhor momento da minha vida. "Vou me casar, vou ter uma família e os negócios vão muito bem", disse Jennifer, de 29 anos, segundo o USA Today, cujas jóias são usadas por Jennifer Aniston, Kate Hudson, Lindsay Lohan e Nicole Kidman. Maguire, de 31 anos, que se prepara para apresentar ao mundo seu próximo blockbuster, Homem-Aranha 3, que será lançado em 2007. Ele ao USA Today disse que este "é realmente um ano excitante, em que vejo muitos progressos em minha vida". O casal ainda não anunciou a data do casamento. Eles estão juntos desde 2003 e ficaram noivos em abril deste ano. Mas já se sabe que o padrinho de sua filha será o ator Leonardo Di Caprio. A menina, cujo nome não foi divulgado, nasceu no hospital Cedar-Sinai, o preferido das estrelas em Beverly Hills.