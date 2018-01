TNT exibe maratona com filmes de super-heróis No primeiro filme do Super-Homem, dirigido por Richard Donner, com Christopher Reeve, há uma cena impagável. Lex Luthor (Gene Hackman) pendura um "colar" de kryptonita mortal no pescoço do herói e o empurra numa piscina. Depois, prepara-se para explodir a Falha de San Andreas e separar a Califórnia do resto dos Estados Unidos com um míssil. Enquanto o míssil voa, a amante de Lex, Eve Teschmacher (Valerie Perrine), preocupada com a mãe que mora na Califórnia, entra na piscina e tira o vulnerável Super-Homem da água. Mas não arranca o colar assassino de uma vez. Primeiro, dá um beijão na boca do herói, que está meio grogue. Quando finalmente o liberta, o Homem de Aço pergunta: "Mas por que você me beijou antes de tirar a corrente?" Ela: "Porque eu não sabia se você deixaria depois." Camp, paródico, escrachado, irresponsável como um comic book de antigamente, Superman - O Filme (1978), é um clássico. Todo o roteiro e os diálogos de Superman - O Retorno, prestam tributo àquela colorida papagaiada de Richard Donner e às mirabolâncias dos atores, como as perucas e as falas exageradas de Gene Hackman. "A mente vence os músculos", diz o vilão, antes de condenar o Superman à morte. O segundo e o terceiro filmes, dirigidos por Richard Lester em 1980 e 1983, já não foram tão memoráveis, e o quarto, de Sidney J. Furie (1987), é esquecível. Nesta sexta-feira, no canal por assinatura TNT, os dois primeiros filmes do Superman no cinema voltam à baila, o primeiro às 19 h e o segundo às 22 horas. Mas tem mais super-herói na jornada superpoderosa: tudo começa às 14 horas, com o Batman de Tim Burton, com Michael Keaton e Jack Nicholson, de 1989. O verdadeiro Cavaleiro das Trevas. Às 16h30, tem o primeiro Homem-Aranha (2002), de Sam Raimi. E, às 3h30, Judge Dredge (1995), com Sylvester Stallone. No novo Superman, o espectador poderá procurar diversos tributos às histórias clássicas do herói. Quando o fotógrafo Jimmy Olsen consegue suas primeiras fotos do herói, com o Superman levantando um carro, a reprodução na tela evoca a capa da revista Action Comics de junho de 1938, a primeira aparição. Mas, para um jornalista, nenhuma das gags se compara à reunião de pauta que o dono do Planeta Diário, Perry White, faz com sua equipe para cobrir a volta do Superman. Economia, esportes, cultura, polícia: ninguém escapou. O diretor Bryan Singer soube tirar um novo sarro do mais zoado herói do mundo das HQs. Deu ao Homem de Aço uma nova lenda, semelhante à do boto amazônico: agora, se uma moça aparecer grávida misteriosamente em Metrópolis, de quem é o filho? De um pássaro? De um avião? Maratona de Super-Heróis. TNT/ NET e TVA. Hoje, 14h.