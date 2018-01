TNT exibe "Encontros e Desencontros", de Sofia Coppola São dois filmes tão diferentes, em técnica e estilo. Passam no mesmo horário em diferentes canais da TV paga - "Cruzada", no Telecine Pipoca; "Encontros e Desencontros", no TNT, ambos às 22 horas. Existe um estranhamento que é comum aos dois. Sofia Coppola dirige "Encontros e Desencontros", que é interpretado por Bill Murray e Scarlett Johansson (que poderá ser vista a partir desta sexta nas telonas em "Dália Negra", de Brian de Palma). Existe outro filme, de Alan J. Pakula, com o mesmo título no Brasil. Não se compara às densidades e sutilezas da garota americana perdida em Tóquio e que se encontra com ator mais velho (e também dos EUA) que grava um comercial de uísque na capital japonesa. Ambos são solitários e estrangeiros (Lost in Translation)num mundo que nem é hostil, mas de alguma forma os ignora, devido ao inevitável choque cultural Oriente-Ocidente. O cruzado do épico de Ridley Scott, interpretado por Orlando Bloom, também é um estrangeiro na Terra Santa. Apaixona -se por essa bela princesa (Eva Green) e percebe a grandeza do sultão muçulmano, mas o abismo com os cristãos é intransponível. Há um banho de sangue. Intimistas e grandiosos, os dois filmes afirmam a força da diversidade do cinema autoral. Seu problema, que não é fácil, será escolher a qual assistir.