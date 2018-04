'Tintim' de Spielberg chegará aos cinemas no final de 2011

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn", de Steven Spielberg, chegará aos cinemas norte-americanos pouco antes do Natal de 2011.

A Paramount Pictures e a Sony Pictures programaram o lançamento do filme, feito para o público familiar, para 23 de dezembro de 2011, pela Paramount.

O lançamento internacional escalonado começará semanas antes, no final de outubro. A Sony Pictures Releasing International vai distribuir o filme na Europa continental, América Latina e Índia, e a Paramount fará o mesmo na Ásia, Austrália, Reino Unido e todos os outros territórios de língua inglesa.

"Tintim" é um filme em 3D inspirado no personagem famoso criado por Hergé, pseudônimo do autor e ilustrador belga Georges Prosper Remi, em duas dúzias de histórias publicadas pela primeira vez há 80 anos.

Jamie Bell será o jovem repórter Tintim, que percorre o mundo em suas aventuras e enfrenta o nefasto Rackham, o Terrível, representado por Daniel Craig. Andy Serkis, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Toby Jones e Mackenzie Crook também estão no elenco.

O roteiro foi escrito por Steven Moffat, Edgar Wright e Joe Cornish.

A intenção é que "Unicorn" seja o primeiro de uma série de filmes derivados dos livros de Hergé.

Spielberg, Peter Jackson (diretor da trilogia "Senhor dos Anéis") e Kathleen Kennedy assinam a produção, e a Weta Digital, de Jackson, desenvolveu a tecnologia de captura de atuação que o próprio Jackson usará quando dirigir o segundo filme da franquia. Spielberg começou a rodar imagens de teste para o projeto no ano passado e começou a filmar oficialmente em janeiro.