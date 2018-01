Tina Fey mergulha no mundo do cinema Ela é conhecida como a humorista política e jornalisticamente sagaz de "Saturday Night Live", o programa de esquetes cômicos que ajudou a lançar seu seriado cômico "30 Rock". Agora Tina Fey espera aproveitar esse sucesso televisivo na tela grande, com seu primeiro papel importante no cinema -- em "Baby Mama", um olhar bem-humorado sobre uma solteira que paga a outra mulher para ser sua "barriga de aluguel". O filme faz sua estréia mundial nesta quarta-feira em Manhattan, no Festival Tribeca de Cinema. Fey, 37 anos, virou sensação cômica feminina depois de ser premiada com o Emmy e o Globo de Ouro. Ela foi a primeira mulher a ser a roteirista principal de "Saturday Night Live", escreveu o roteiro e atuou em "Meninas Malvadas", de 2004, e é criadora, estrela e produtora executiva de "30 Rock". Mas ela disse que não aposta no mesmo sucesso para seu filme, nem sabe se o sucesso atual que está desfrutando vai durar. "As coisas estão indo bem neste momento, mas sou pragmática", disse ela em entrevista recente à Reuters. "Sempre penso: 'Preciso estar pronta para um silêncio prolongado'. Não dá para ser a garota nova do pedaço para sempre. Espero que a parte de ter trabalho duro continue." A autodeclarada nerd no colegial que cresceu assistindo a artistas como Mary Tyler Moore e Benny Hill disse que toma cuidado para não deixar que a popularidade afete seu ego. "Seria tolice pensar 'todo o mundo descobriu que eu sou realmente maravilhosa"', disse Fey, que burilou seu talento humorístico no início dos anos 1990 na famosa trupe de improvisação cômica The Second City, em Chicago. "Dá pra curtir o hype sem se deixar levar por ele." "Baby Mama" tem no elenco uma antiga colega de elenco de Fey em "Saturday Night Live", Amy Poehler. O filme foi escrito e dirigido por outro roteirista do programa, Michael McCullers. Fey, que é casada e tem uma filha de 2 anos, disse que é natural trabalhar com seus velhos amigos e que não se preocupa com as críticas recebidas por ter feito um filme comercial. "Isso não quer dizer que me vendi", disse. Sua sitcom "30 Rock", co-estrelada por Alec Baldwin, é baseada aproximadamente em sua vivência no "Saturday Night Live", e seu papel de produtora de televisão escrupulosa guarda semelhanças com ela própria. "Sou muito como meu personagem. Adoro regras", disse Fey. "Acho que, sob esse aspecto, sou o oposto de outros comediantes." Ela está filmando uma participação pequena num filme do humorista britânico Ricky Gervais, criador de "The Office", e pretende continuar com "30 Rock".