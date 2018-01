Timberlake e Marcus Mumford farão trilha de filme dos irmãos Coen

Timberlake, de 32 anos, disse em entrevista a uma rádio britânica nesta semana que ele e Mumford trabalharam com o veterano T-Bone Burnett e com a banda folk The Punch Brothers para a trilha de "Inside Llewyn Davis", filme dirigido por Joel e Ethan Coen, e estrelado por Oscar Isaac e Carey Mulligan, que é mulher de Mumford.

"Todos nós meio que trabalhamos na música juntos, e não sei de nenhum outro mundo onde tivéssemos a oportunidade de trabalharmos assim, mas foi divertido demais. Então não só será um grande filme, mas a música também será fantástica", disse Timberlake.

O filme, com lançamento previsto neste ano, conta a história de um cantor e compositor na cena folk de Nova York na década de 1960. Timberlake - que há cinco anos enveredou para uma carreira cinematográfica que incluiu um papel em "A Rede Social" - também deve atuar.

Retomando sua carreira musical, o ex-vocalista da "boy band" ‘N Sync lança um álbum em março.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)