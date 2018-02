‘Tim Lopes – Histórias de Arcanjo’ estreia no dia 5 de junho

A morte do jornalista investigativo Tim Lopes marcou a história recente da imprensa brasileira. Em 2002, ao conduzir uma reportagem sobre o abuso de menores em bailes funk do Rio, Lopes foi executado por bandidos. O jornalista ganhou importância ao retratar em suas reportagens as desigualdades da sociedade brasileira.

Agora, um documentário sobre a vida e morte de Lopes está sendo lançado com roteiro do jornalista Bruno Quintella (filho de Tim Lopes) e direção de Guilherme Azevedo. Tim Lopes - Histórias de Arcanjo está previsto para ir às salas de cinema de todo o País no dia 5 de junho.

O documentário foi vencedor do Prêmio de Melhor Documentário no Festival do Rio de 2013 e do San Diego Black Film Festival, na categoria Melhor Filme Estrangeiro.