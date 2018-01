Tim Burton presidirá júri do próximo Festival de Cannes

O cineasta americano Tim Burton, diretor de filmes como "Edward, Mãos de Tesoura" e "Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet", será o presidente do júri do próximo Festival de Cannes, anunciaram hoje os organizadores.

"Após passar minha juventude vendo seções triplas e maratonas de 48 horas de filmes de terror, estou pronto para Cannes", disse o cineasta, de 51 anos, em comunicado.

O diretor, que estreará este ano o filme "Alice no País das Maravilhas", disse que, "quando pensa em Cannes, pensa no cinema mundial. E como sempre vivi os filmes como sonhos, vou viver um sonho feito realidade", disse.

É a primeira vez que um cineasta que vem do mundo da animação preside o júri do festival, lembrou o presidente do evento, Gilles Jacob.

Burton, que substitui no cargo a atriz francesa Isabelle Huppert, acrescentou que está "muito impaciente" para encontrar seus colegas do mundo do cinema em Cannes, que realizará seu festival de 12 a 23 de maio.